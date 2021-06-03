Рада вернула тюремное наказание за недостоверное декларирование

Верховная Рада поддержала закон, предусматривающий лишение свободы за недостоверное декларирование.
Принятие соответствующего законопроекта № 4651 во втором чтении и в целом на пленарном заседании в четверг поддержали 334 народных депутата.
Проект закона предлагает усилить ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях и возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного суда в октябре 2020 года.
Согласно законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если несоответствие превысит 4,5 млн грн, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
За умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, дополнительно к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.
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