В Раде согласовали возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию вопроса выхода из конституционного кризиса согласовала ряд ключевых позиций, главные из которых касаются возвращения уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации, сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков.
«До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, созданная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них — возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации», — написал Разумков на своей странице в Фейсбуке.
Он выразил уверенность, что парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенства права.
Кроме того, он подчеркнул, что Рада ждет от Кабинета министров подготовленный проект госбюджета на 2021, и добавил, что времени для его принятия осталось не так много.
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