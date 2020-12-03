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Рада может уже завтра восстановить ответственность за недостоверное декларирование

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Рада может уже завтра восстановить ответственность за недостоверное декларирование

Члены комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности достигли компромисса в восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента в пятницу, заявляет первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук (фракция «Голос»).

«Есть все основания считать, что достигнут компромисс и новая статья по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование будет завтра вынесена в зал Верховной Рады Украины», — цитирует Осадчука пресс-служба фракции «Голос» в четверг.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

1 декабря заместитель фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни рассмотрит два варианта законопроекта о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

По ее словам, президентский вариант законопроекта более жесткий и предусматривает лишение свободы за то, что «чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект более миллиона гривен... то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность».

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30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4441 авторства членов рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, предусматривающий восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, но не предусматривающий лишение свободы.

декларации, Верховная Рада, КС
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