Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что следует создать отдельный орган, который бы занимался вопросом определения олигархов вместо Совета национальной безопасности и обороны, как предусмотрено в президентском законопроекте.

Как передает Укринформ, об этом Разумков сказал на брифинге в Верховной Раде в четверг.

«Все же, с учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, а это именно совещательный консультативный координационный орган, ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям. Я думаю, что следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются отбором Национального антикоррупционного бюро, САП, возможно, с привлечением иностранных экспертов. Это также было бы эффективным механизмом», — сказал спикер.

Кроме того, по мнению Разумкова, в случае предоставления СНБО права решать, кто является олигархом, в Совбезе может возникнуть конфликт интересов. «Потому что и председатель Верховной Рады, и президент, и другие высокопоставленные должностные лица входят в СНБО, и если мы говорим гипотетически, что есть какой-то председатель Верховной Рады, как-то связанный с олигархами, или любое другое должностное лицо (премьер-министр, министр), то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в вышеуказанный список, и это будет откровенным конфликтом интересов при принятии того или иного решения и тем более при рассмотрении таких вопросов», — отметил Разумков.

Важным аспектом относительно СНБО председатель ВР также называет то, что нет исключительного перечня тех, кто может работать в этом органе. «Они определяются президентом. Сегодня у нас вопросов нет, это Владимир Александрович Зеленский. Но этот закон принимается на 10 лет, и всегда должны быть превентивные механизмы. Например, через некоторое время изменится президент, и как он будет использовать этот механизм — большой вопрос. Мы видели разное в истории Украины, поэтому нужно иметь превентивные механизмы, которые бы не позволили манипулировать в будущем таким серьезным инструментом», — сказал Разумков.

В то же время он подчеркнул, что законопроект о деолигархизации является важным аспектом деятельности власти и содержит много дельных вещей.

Как сообщал Капитал, президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» 2 июня. Положения документа предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, законопроектом предусматривается создание Реестра олигархов.

Предусмотрено, что решение о признании лица имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Решение СНБО о признании лица имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.