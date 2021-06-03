Войти
Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО
позиция
Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО
Зеленский хочет достроить за 1,5 года тысячу объектов «Большого строительства»
инфраструктура
Зеленский хочет достроить за 1,5 года тысячу объектов «Большого строительства»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО

171
Разумков не уверен, что определять олигархов должен именно СНБО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что следует создать отдельный орган, который бы занимался вопросом определения олигархов вместо Совета национальной безопасности и обороны, как предусмотрено в президентском законопроекте.

Как передает Укринформ, об этом Разумков сказал на брифинге в Верховной Раде в четверг.

«Все же, с учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, а это именно совещательный консультативный координационный орган, ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям. Я думаю, что следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются отбором Национального антикоррупционного бюро, САП, возможно, с привлечением иностранных экспертов. Это также было бы эффективным механизмом», — сказал спикер.

Кроме того, по мнению Разумкова, в случае предоставления СНБО права решать, кто является олигархом, в Совбезе может возникнуть конфликт интересов. «Потому что и председатель Верховной Рады, и президент, и другие высокопоставленные должностные лица входят в СНБО, и если мы говорим гипотетически, что есть какой-то председатель Верховной Рады, как-то связанный с олигархами, или любое другое должностное лицо (премьер-министр, министр), то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в вышеуказанный список, и это будет откровенным конфликтом интересов при принятии того или иного решения и тем более при рассмотрении таких вопросов», — отметил Разумков.

Важным аспектом относительно СНБО председатель ВР также называет то, что нет исключительного перечня тех, кто может работать в этом органе. «Они определяются президентом. Сегодня у нас вопросов нет, это Владимир Александрович Зеленский. Но этот закон принимается на 10 лет, и всегда должны быть превентивные механизмы. Например, через некоторое время изменится президент, и как он будет использовать этот механизм — большой вопрос. Мы видели разное в истории Украины, поэтому нужно иметь превентивные механизмы, которые бы не позволили манипулировать в будущем таким серьезным инструментом», — сказал Разумков.

В то же время он подчеркнул, что законопроект о деолигархизации является важным аспектом деятельности власти и содержит много дельных вещей.

Как сообщал Капитал, президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» 2 июня. Положения документа предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, законопроектом предусматривается создание Реестра олигархов.

Читайте также: В РФ переживают, что США могут остановить «Северный поток — 2» уже после достройки

Предусмотрено, что решение о признании лица имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Решение СНБО о признании лица имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

олигархи, Дмитрий Разумков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 июня 2021
Среда, 2 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016