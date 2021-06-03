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НАПК просит Зеленского ветировать закон, разрешающий переписывать имущество на родственников

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НАПК просит Зеленского ветировать закон, разрешающий переписывать имущество на родственников

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) призывает президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на принятый парламентом закон об «усилении наказания» за ложь в декларациях (№ 4651).

Проект закона был инициирован президентом для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Но во время голосования в зале в документ внесли несколько поправок, позволяющих чиновникам уклоняться от декларирования имущества членов семьи.

В частности, депутаты проголосовали за поправку «слуги народа» Игоря Фирса, которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников. Кроме того, теперь указывать имущество, которым пользуется или владеет член семьи, нужно только тогда, когда он сам предоставил такие данные декларанту.

Еще одной правкой народные депутаты отменили ограничение свободы за умышленное непредоставление деклараций.

«Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишение свободы за ложь в декларации, Верховная Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников. Поэтому НАПК вынуждено просить президента наложить вето на этот закон», — отметил глава Агентства Александр Новиков.

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В Агентстве пообещали срочно подготовить и направить президенту предложения по решению сложившейся ситуации.

Напомним, 3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении закон № 4651 «О внесении изменений в КоАП, УК Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации». Документ поддержали 307 народных депутатов.

декларации, НАПК
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