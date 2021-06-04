Байден запретил американцам покупать акции Huawei и еще 58 китайских компаний

Президент США Джо Байден подписал указ о расширении списка китайских компаний, в которые запрещено инвестировать американским физическим и юридическим лицам. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В черный список вошли 59 организаций, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военно-промышленным комплексом КНР. В их числе — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation и другие коммуникационные предприятия.
Также в перечне оказались Китайская государственная военно-промышленная компания (CASIC), Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC).
Указ запрещает американцам приобретать и покупать акции компаний, которые «подрывают безопасность или демократические ценности Соединенных Штатов и союзников». Также, говорится в заявлении Белого дома, Китай может использовать технологии для слежки, репрессий и нарушений прав человека.
Указ Байдена дополнил соответствующее распоряжение его предшественника Дональда Трампа, подписавшего его в последние дни пребывания на посту президента. Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года, обязывающим Министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих китайским военным или контролируемых ими.
Huawei была внесена в черный список в США еще в 2019 году, американский Минторг объявил ее угрозой для национальной безопасности. Трамп утверждал, что разведка обладает доказательствами о предоставлении корпорацией данных пользователей производимых ею гаджетов разведке КНР. После этого с Huawei прекратил сотрудничать Google, со смартфонов и планшетов этой марки, а также марки Honor (дочка Huawei) пропали все онлайн-сервисы американского ИТ-гиганта.
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