Крымскотатарский канал ATR получит 25 млн грн госфинансирования, - Минреинтеграции Украины

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляет, что по результатам закупок крымскотатарский канал ATR поручит 25 млн грн государственного финансирования на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском языке.

«3 июня 2021 года было объявлено о проведении закупок на сумму 24,987 млн грн на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском языке и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов... ATR и стал победителем закупок», — говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

Отмечается, что закупка состоялась по переговорной процедуре.