Нацбанк вынужден выкупать доллары на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 31 мая — 4 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов. При этом он не проводил интервенций по продаже валюты.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ возобновил интервенции на межбанке после двухмесячного перерыва с начала апреля.
Выход НБУ на межбанк связан с резким укреплением курса гривны на межбанке. За последнюю неделю курс доллара упал с 27,50 до 27,25 гривен за доллар.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 230,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 260,5 млн долларов.
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