Байден поговорил с Зеленским перед встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Беседа двух лидеров состоялась перед встречей Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая назначена на 16 июня.

Об этом сообщили в Белом доме.

Во время разговора Байден пригласил президента Украины посетить Вашингтон этим летом.

В ходе беседы президент США также сообщил, что намерен отстаивать суверенитет Украины на встрече с Владимиром Путиным в Женеве.

Отметим, это уже второй телефонный разговор Зеленского и Байдена в этом году.

16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин должны встретиться в Женеве. Лидеры планируют обсудить насущные вопросы двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что готов встретиться с Байденом в любом месте планеты до его переговоров с Путиным.