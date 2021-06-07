Байден поговорил с Зеленским перед встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Беседа двух лидеров состоялась перед встречей Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая назначена на 16 июня.
Об этом сообщили в Белом доме.
Во время разговора Байден пригласил президента Украины посетить Вашингтон этим летом.
В ходе беседы президент США также сообщил, что намерен отстаивать суверенитет Украины на встрече с Владимиром Путиным в Женеве.
Отметим, это уже второй телефонный разговор Зеленского и Байдена в этом году.
16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин должны встретиться в Женеве. Лидеры планируют обсудить насущные вопросы двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.
Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что готов встретиться с Байденом в любом месте планеты до его переговоров с Путиным.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016