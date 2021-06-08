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Блогер: Записанные Кондратюком «пленки» не будут иметь юридической силы, как бы Зеленский не пытался

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Блогер: Записанные Кондратюком «пленки» не будут иметь юридической силы, как бы Зеленский не пытался

Вчера журналисты рассказали, кто автор и исполнитель «пленок Бигуса» по заказу команды Зеленского и Ермака. Им оказался некий Валерий Кондратюк, личность ничем особо не примечательная. Была не примечательная до этого дня, пишет блогер Игорь Вальский.

«Зеленский пошел на договорняк с Кондратюком ради того, чтобы нанести удары Порошенко под дых. Два года прошло с их дебатов на „Олимпийском“, а Зеленский, как в том анекдоте, придумывает новые „шутки“ и кричит, мол, я не договорил.

Зеленский в результате сделки получил суперсомнительный компромат на Порошенко, а Кондратюк — должность главы Службы внешней разведки и кресло в СНБО. Можно сказать, что президента „развели“ как ребенка.

Но, давайте смотреть шире! Нардеп Ренат Кузьмин тоже публиковал свои „пленки“, с участием тех же Зеленского, Лукашенко, Баканова, Данилова и Путина. И что теперь? Кузьмина тоже в СНБО посадим?

Политэксперт Поярков вообще предоставил „запись“ разговора нашего гаранта с боевиками. Ему так точно должна светить медаль и должность минимум главы СБУ. Ведь Владимир Александрович ценит такие кадры.

Шутки шутками, но юридическое образование Зеленского и всей его кварталовской команды оставляет желать лучшего. Объясняю популярно: эти „пленки“ Кондратюка записывались без санкций суда и прокуратуры где-то дома на кухне. И пусть они звучат из каждого утюга — юридической силы они не имеют.

Жаль одно, что вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания по улучшению качества жизни украинцев, Зеленский до сих пор закрывает гештальты своего обиженного самомнения», — отмечает автор.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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