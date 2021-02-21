В Минздраве обещают бесплатно вакцинировать COVID-19 всех желающих

В Украине прививки от COVID-19 за государственные средства получат все, кто этого пожелает.
Об этом, как передает Укринформ, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в воскресенье в Чернигове.
«Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, — вакцинируются», — заверил он.
В то же время Ляшко отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности прививать всех одновременно правительство разработало «дорожную карту» по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам «критических для государства» структур.
Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.
Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.
Напомним, ранее в воскресенье министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Индии уже отгрузили 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, и эта партия препаратов уже на пути в Украину.
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