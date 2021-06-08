Кроме миллиарда деревьев, Зеленский еще хочет 1,5 тысячи новых парков

Президент Украины Владимир Зеленский предложил участникам Конгресса местных и региональных властей разбить в каждой общине новый парк. Всего, по его словам, их число должно превысить 1,5 тысячи.

Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями местных властей.

«Хочу предложить участникам нашего Конгресса общую цель — 1551 новый парк. То есть один новый парк в каждой общине. Другими словами — давайте сажать вместе», — сказал Зеленский.

Напомним, 7 июня Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы в Украине за три года должны высадить миллиард деревьев.

Зеленский также подписал закон о запрете пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Он начнет действовать с 2022 года.