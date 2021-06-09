Войти
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами
инициатива
Украина планирует создать Нацбиржу торговли капиталом и товарами
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»
резонанс
Зеленский удивлен решением администрации США по «Северному потоку 2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 15%

189
За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 15%

Более 3 млн случаев заражения коронавирусом и более 73 тыс. летальных исходов было зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 15%, смертность — на 8%, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отметив, что больше всего заразившихся за неделю было выявлено в Индии — более 914 тыс.

«Число новых случаев заболевания и смерти продолжило снижаться: в течение недели пришли сообщения более чем о 3 млн заразившихся и более 73 тыс. умерших, что соответственно на 15% и на 8% меньше по сравнению с предшествующей неделей», — указала ВОЗ в своем эпидемиологическом бюллетене.

С 31 мая по 6 июня в мире было зарегистрировано 3 016 005 новых заразившихся и 73 807 летальных исходов. По состоянию на 6 июня всего насчитывалось 172 673 097 случаев инфицирования и 3 718 944 случая смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в пяти регионах ВОЗ из шести, в том числе в Юго-Восточной Азии (на 31%) и в Европе (на 17%), вместе с тем значительный рост зарегистрирован в Африке (на 25%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%), Северной и Южной Америке (на 4%), а также в Африке (на 2%), но сократилась в Европе (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 1%).

Читайте также: Блинкен считает, что Украина готова к вступлению в НАТО

В Европе за семь дней заразились более 368 тыс. человек и умерли более 8 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 34 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 1 млн заразившихся, умерли более 23 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 914 тыс. Далее следуют Бразилия (более 449 тыс. новых случаев), Аргентина (более 212 тыс.), Колумбия (более 175 тыс.), США (более 99 тыс.), Иран (более 67 тыс.), Россия (более 62 тыс.), Малайзия (более 52 тыс.), Чили (более 50 тыс.), Франция (более 47 тыс.) Турция (более 46 тыс.) и Филиппины (более 45 тыс.).

ВОЗ, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 июня 2021
Вторник, 8 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016