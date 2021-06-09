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Путин назвал уродливым законопроект Зеленского и собирается написать статью

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Путин назвал уродливым законопроект Зеленского и собирается написать статью

Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым законопроект о «коренных народах» Украины, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны. Такую позицию он обозначил в среду в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия-24».

Отвечая на вопрос об отношении к этому законопроекту Владимира Зеленского, российский лидер сказал: «Разумеется, отрицательно».

«Как еще к этому можно относиться?» — задался вопросом Путин.

Он полагает, что называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо», — сказал Путин.

Попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные похожи на идеи нацистской Германии, считает Путин.

Украинский законопроект не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада не будет, уверен Путин. «Нет. Ничего мне об этом не известно, и мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции и не будет», — сказал Путин, отвечая на вопрос о реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект.

По мнению президента, идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. «Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и, конечно, это не может быть для нас безразличным», — сказал президент.

Реализация идеи Киева о «коренных народах» вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность, считает он.

Президент РФ также заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских в Украине.

Говоря о своем отношении к законопроекту о «коренных народах» Украины, Путин вспомнил об истории образования украинского государства. Он посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях.

«Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении вопроса начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим», — сказал российский президент.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную Раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение означает, что русские в Украине коренным народом считаться не могут.

В законопроекте в то же время отдельно прописано понятие коренных народов Крыма, к которым относятся крымские татары, караимы и крымчаки.

Владимир Путин, коренной народ
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Среда, 9 июня 2021
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