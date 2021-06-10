Депутата парламента Латвии заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Сейм Латвии в четверг дал согласие на проведение обысков и арест депутата Яниса Адамсонса (фракция «Согласие») по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Delfi. За проголосовали 69 парламентариев, пять — против, еще четверо воздержались.
С просьбой дать согласие на обыск и арест Адамсонса в сейм Латвии обратилась Генеральная прокуратура страны. Депутата заподозрили в передаче информации в Россию. О какой именно информации идет речь, не уточняется. Генпрокуратура пока не комментирует подозрения в адрес парламентария, добавляет Delfi.
Политик свою вину отрицает. На заседании сейма Адамсонс сказал, что понятия не имеет, в чем его обвиняют, и заявил, что об уголовном процессе он узнал от журналистов. Адамсон также заявил, что «за ним нет никаких грехов». Свое преследование он объясняет тем, что «мафиозные структуры контратакуют».
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