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Комитет Рады поддержал закон, против которого выступил Путин

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Комитет Рады поддержал закон, против которого выступил Путин

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах. Речь идет о проекте № 5506.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

«Комитет рекомендует принять за основу и в целом законопроект о коренных народах Украины, № 5506», — сказано в сообщении.

Документ устанавливает понятие «коренной народ Украины» — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Определяется, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

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В то же время в перечень коренных народов не попадают русские, что вызвало бурную реакцию в РФ. Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым законопроект о «коренных народах» Украины.

коренной народ
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