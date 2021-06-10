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В МИД отреагировали на слова Путина про законопроект о коренных народах

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В МИД отреагировали на слова Путина про законопроект о коренных народах

Законопроект о коренных народах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины, и не имеет ничего общего с произвольными интерпретациями президента РФ Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Термин „коренные народы“ — устоявшийся в международном праве, в частности Декларации ООН 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект воплощает ведущие нормы международного права в национальном законодательстве», — сказал Кулеба в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

Министр отметил, что в предложенном президентом законопроекте определяется, какие народы можно считать коренными: это самобытные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, составляют этническое меньшинство и не имеют собственного государства.

«В Украине это, прежде всего, крымские татары, караимы и крымчаки», — пояснил министр.

Кулеба также отметил, что Конституция Украины прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан в Украине, независимо от этнического происхождения и отдельно устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства.

«Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности. В Украине также никогда не подавлялись права российского национального меньшинства. Защита и поддержка функционирования украинского языка как государственного является нормальным процессом. Защита права человека на общение на украинском языке в Украине по определению не может представлять угрозы использованию других языков», — подчеркнул глава МИД Украины.

Он добавил, что в то же время широко известны факты притеснений национальных меньшинств и коренных народов в самой России. В частности, по его словам, продолжается репрессивная политика в отношении общественных организаций украинцев в РФ. Кулеба указал, что в 2010 году Верховный суд РФ ликвидировал Федеральную национально-культурную автономию украинцев России. В мае 2012 года Верховный суд РФ ликвидировал Объединение украинцев России, исключил его из Единого государственного реестра юридических лиц. В 2017 году московские власти ликвидировали Библиотеку украинской литературы. В июле 2019 Генеральная прокуратура РФ признала Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) «нежелательной организацией» на территории РФ.

«Мы решительно протестуем против таких репрессивных действий», — заявил украинский министр.

Также он добавил, что, кроме того, Россия продолжает политику репрессий против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

«Россия игнорирует требование Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Вместо этого она продолжает практику позорных судилищ против крымскотатарского народа и всячески ущемляет права крымскотатарского народа, в частности право на образование. Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ, чтобы заставить ее уважать фундаментальные права человека и национальных меньшинств», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что руководству России стоит заняться обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов Российской Федерации, а не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив, которые полностью соответствуют международному праву.

«Наше государство добросовестно соблюдает все взятые на себя обязательства в области защиты национальных меньшинств и коренных народов», — подчеркнул министр.

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Кулеба добавил, что украинская власть и МИД на постоянной основе взаимодействует с ООН, ОБСЕ и Советом Европы в соответствии с международно-правовыми обязательствами Украины, в частности в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов, Европейской конвенцией по правам человека, Европейской социальной хартией, Международным пактом о гражданских и политических правах и Международным пактом о социальных, культурных и экономических правах.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин назвал уродливым законопроект о «коренных народах» Украины, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны.

коренной народ
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