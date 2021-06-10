Представители президента и Рады подтвердили «бунт» в Конституционном суде

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский (фракция «Слуга народа») подтвердил информацию о том, что в четверг шесть судей заблокировали работу КС, требуя обеспечить присутствие на заседаниях бывшего председателя суда Александра Тупицкого.

«Действительно, шесть судей Конституционного суда Украины после того, как 3 июня во время рассмотрения закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, там был ряд ходатайств от представителей ОПЗЖ и „Батькивщины“ о необходимости привлечения к рассмотрению дела Тупицкого и Касминина, во вторник, 8 июня, и сегодня, 10 июня, отказались утверждать повестку дня с требованием обеспечить участие этих двух лиц в заседаниях КС. Это требование само по себе является абсолютно абсурдным, поскольку имеет место обжалование в Конституционном суде указов президента на предмет их конституционности, то есть фактически отрицается возможность в дальнейшем рассмотрения вопроса о конституционности», — сказал Вениславский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

По его словам, фактически сейчас «этими манипуляциями создаётся новая правовая проблема, которая неизвестно как может быть решена в будущем».

Вместе с тем единственным правовым вариантом решения этой ситуации со стороны КС он видит рассмотрение вопроса о конституционности указа президента, которым отменены указы бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями.

«Это единственный легитимный способ, который есть в распоряжении Конституционного суда Украины, тем более что соответствующее конституционное представление находится в КС, но почему-то до сегодняшнего дня ещё не принято решение об открытии конституционного производства», — уточнил Вениславский.

Информацию о блокировании работы КС также подтвердила постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря.

«Работа суда была заблокирована шестью судьями. Основным и единственным мотивом блокирования стало требование обеспечить участие в судебных заседаниях А. Тупицкого, который указом ррезидента Украины № 124/2021 от 27 марта 2021 года был уволен с должности судьи Конституционного суда Украины», — написала Совгиря на телеграмм-канале в четверг.

Как сообщалось, ранее стало известно, что шесть судей Конституционного суда Украины в четверг в ультимативной форме заблокировали деятельность КС по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного). Причиной этого стало требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего главы КС Александра Тупицкого.

Как стало известно СМИ, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.