Китай заинтересован в наращивании поставок украинских зерновых и бобовых, - Минэкономики

Китай заинтересован в наращивании поставок украинской сои, гороха, ячменя, пшеницы, а также мяса птицы и других продуктов, сообщило Министерство экономики по итогам встречи первого вице-премьера — министра экономики Алексея Любченко с послом КНР в Украине Фань Санжньжуем 10 июня.

«Сегодня мы услышали от наших китайских партнеров подтверждение интереса к углублению экономического сотрудничества, наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров, построения инфраструктуры и реализации совместных инвестиционных проектов в транспортной, строительной, энергетической, ИТ и других сферах», — цитирует пресс-служба министерства Алексея Любченко в релизе в пятницу.

Согласно сообщению, во встрече также приняли участие замминистра Владимир Гринюк и замминистра-торгпред Украины Тарас Качка, а также представители руководящего звена посольства КНР в Украине.

Стороны также отметили важность подписания в ближайшее время Межправительственного соглашения об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры, указало министерство.

«Такой шаг позволит начать подготовительную работу для запуска инвестиционных проектов, в том числе строительства дороги М-22 „Полтава-Александрия“ и первой части Киевской окружной дороги — участки М05-М06, стоимость которых составит около $1,1 млрд», — указало министерство.

Также важным является продолжение работы по развитию грузовых перевозок в направлении Китай — Западная Европа через территорию Украины, отмечается в релизе.

Кроме того, китайская сторона подчеркнула важность реализации межправительственной инициативы Украины и КНР «Один пояс — один путь». Речь идет о подготовке дорожной карты для выполнения программы сотрудничества между двумя странами в рамках совместного строительства «экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21-го века», добавили в министерстве.