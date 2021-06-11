Компания SpaceX Илона Маска планирует раздавать WiFi пассажирам самолетов через супутники

Компания SpaceX Илона Маска планирует раздавать WiFi пассажирам самолетов в течение полетов. Об этом заявил вице-президент компании Джонатан Гофеллер, пишет «Голос Америки».

«Мы ведем переговоры с несколькими авиалиниями», — заявил вице-президент SpaceX. «Мы разрабатываем собственный авиационный продукт. Мы уже провели несколько демонстраций, и ожидаем закончить работу над этим продуктом и применить его в самолетах в ближайшем будущем».

По плану, передавать интернет в самолеты позволит технология спутников Starlink. Она позволит получить доступ к интернету на борту самолета даже в течение перелетов над океанами или горами. По мнению Джонатана Гоффлера, на это существует большой спрос среди пассажиров авиалиний по всему миру.