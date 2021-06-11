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Разумков рассказал, на каких условия можно обсуждать подачу воды в Крым

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Разумков рассказал, на каких условия можно обсуждать подачу воды в Крым

Украинская власть может начать обсуждение вопроса о возобновлении поставок воды на оккупированную территорию АР Крым только в случае точного понимания, на какие уступки готова пойти Российская Федерация, считает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«Мне бы хотелось слышать это, все-таки, не от спикера ТКГ, а от тех, кто намного более углублен в этот процесс. Теоретически возможно все, но нужно понимать всю палитру имеющихся вопросов. Потому что это же не только сугубо вопрос подачи воды в Крым, но и звучат замечание, что кто-то пойдет на какие-то уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе — это просто разговор ради разговора. Это не профессионально, а я стараюсь непрофессиональные моменты не комментировать», — заявил Разумков на брифинге в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию «Телеграф» сказал, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при «очень серьезных уступках» со стороны России. Арестович утонил, что воду в Крым «можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях».

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Министерство иностранных дел Украины в свою очередь заявило, что вода из материковой Украины будет подана в деоккупированный Крым и напомнили, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова.

Крым, вода, Дмитрий Разумков
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