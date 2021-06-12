В Украине уже заработали более 50 центров вакцинации

В Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады.

В центрах вакцинируют тех людей, которые записались через приложение «Дія».

Центры вакцинации открылись:

во Львовской области — 8 центров. Из них 3 — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области — 7 центров. Из них 4 — в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;

в Полтавской области — 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

в Херсонской области — 3 центра в Херсоне;

в Черновицкой области — 2 центра в Черновцах;

в Киевской области — 3 центра. Два в Броварах и один Белой Церкви;

в Киеве — 1 центр;

в Тернопольской — 1 центр в Тернополе;

в Ровенской области — 1 центр в Ровно;

в Днепропетровской области — 13 центров. В Днепре 12 и один в Кривом Роге;

в Хмельницкой области — 2 центра: по одному в Хмельницком и Каменце-Подольском;

в Житомирской области — 1 центр в Житомире;

в Черкасской области — 1 центр в Черкассах;

в Донецкой области — 1 центр в Мариуполе;

в Винницкой области — 1 центр в Виннице;

в Кировоградской области — 1 центр в Кропивницком;

в Харьковской области — 1 центр в Харькове.

В Киеве можно записаться на прививку от коронавируса в центре вакцинации в МВЦ. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе Helsi.me.