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В Украине уже заработали более 50 центров вакцинации

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В Украине уже заработали более 50 центров вакцинации

В Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады.

В центрах вакцинируют тех людей, которые записались через приложение «Дія».

Центры вакцинации открылись:

во Львовской области — 8 центров. Из них 3 — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
в Одесской области — 7 центров. Из них 4 — в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;
в Полтавской области — 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
в Херсонской области — 3 центра в Херсоне;
в Черновицкой области — 2 центра в Черновцах;
в Киевской области — 3 центра. Два в Броварах и один Белой Церкви;
в Киеве — 1 центр;
в Тернопольской — 1 центр в Тернополе;
в Ровенской области — 1 центр в Ровно;
в Днепропетровской области — 13 центров. В Днепре 12 и один в Кривом Роге;
в Хмельницкой области — 2 центра: по одному в Хмельницком и Каменце-Подольском;
в Житомирской области — 1 центр в Житомире;
в Черкасской области — 1 центр в Черкассах;
в Донецкой области — 1 центр в Мариуполе;
в Винницкой области — 1 центр в Виннице;
в Кировоградской области — 1 центр в Кропивницком;
в Харьковской области — 1 центр в Харькове.

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В Киеве можно записаться на прививку от коронавируса в центре вакцинации в МВЦ. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе Helsi.me.

вакцинация
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