В Украине уже заработали более 50 центров вакцинации

В Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады.
В центрах вакцинируют тех людей, которые записались через приложение «Дія».
Центры вакцинации открылись:
во Львовской области — 8 центров. Из них 3 — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
в Одесской области — 7 центров. Из них 4 — в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;
в Полтавской области — 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
в Херсонской области — 3 центра в Херсоне;
в Черновицкой области — 2 центра в Черновцах;
в Киевской области — 3 центра. Два в Броварах и один Белой Церкви;
в Киеве — 1 центр;
в Тернопольской — 1 центр в Тернополе;
в Ровенской области — 1 центр в Ровно;
в Днепропетровской области — 13 центров. В Днепре 12 и один в Кривом Роге;
в Хмельницкой области — 2 центра: по одному в Хмельницком и Каменце-Подольском;
в Житомирской области — 1 центр в Житомире;
в Черкасской области — 1 центр в Черкассах;
в Донецкой области — 1 центр в Мариуполе;
в Винницкой области — 1 центр в Виннице;
в Кировоградской области — 1 центр в Кропивницком;
в Харьковской области — 1 центр в Харькове.
В Киеве можно записаться на прививку от коронавируса в центре вакцинации в МВЦ. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе Helsi.me.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016