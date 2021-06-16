Кабмин утвердил концепцию реализации проекта «Президентский университет»

Кабинет министров Украины утвердил концепцию реализации проекта «Президентский университет».

«Проект „Президентский университет“ должен начать образцовую модель инновационного научно-образовательного хаба путем создания современного заведения благодаря концентрации лучших материальных и человеческих ресурсов страны. При этом, формат проекта позволит выявить и преодолеть ограничения для эффективной деятельности учреждения высшего образования, внести при необходимости изменения в нормативно-правовые акты, устанавливающих правовые, организационные, финансовые основы функционирования и развития системы высшего образования в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что целью проекта является создание университета, который сочетает высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция «треугольника знаний»), как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.

В ведомстве уверены, что в процессе апробации модели должны быть отработаны бизнес-процессы управления университетом, методы обучения, основанные на исследованиях, инновационные формы сотрудничества с бизнесом, более тесное взаимодействие с академическими учреждениями научной сферы для формирования современного содержания образования и использования ресурсной базы, которые должны стать примером для подражания и популяризации во всех учреждениях высшего образования.

Концепция предполагает достижение таких стратегических целей: создание инновационного университета согласно концепции «треугольника знаний» для получения перспективного высшего образования талантливой молодежью; обеспечение инновационного бизнеса, научных и государственных органов молодыми специалистами высокого уровня; предотвращение оттока молодых и перспективных украинцев за границу; развитие образцового университета; создание новых национальных стандартов обучения и исследований, образовательного пространства и сотрудничества с научной сферой и высокотехнологичным бизнесом.

В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации.

«На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта», — заявляют в министерстве.

Для координации деятельности центральных органов исполнительной власти и реализации проекта «Президентский университет» создана рабочая группа, а в структуре Украинского института научно-технической экспертизы и информации — структурное подразделение — Центр специальных проектов.