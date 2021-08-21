Правительство утвердило план мероприятий для запуска президентского университета

Кабинет министров утвердил план мероприятий, необходимых для строительства и запуска президентского университета. Он рассчитан до 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
2021 год
До конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при президентском университете.
2022 год
Будет происходить формирование администрации президентского университета и подготовка уставных документов.
До января 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирование президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет.
Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников президентского университета и правил проведения конкурса будет проходить до декабря 2022 года.
2023 год
Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников президентского университета запланировано осуществить до мая 2023 года.
Завершение первой очереди строительства, получение акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланировано до 1 октября 2023 года.
2024-2025 годы
Будет продолжаться строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.
Завершить строительство объектов президентского университета планируется в октябре 2025 года.
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