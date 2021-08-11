Кабмин нашел для «Президентского университета» 70 млн гривен

Кабинет министров перераспределил 70 млн грн на реализацию проекта «Президентский университет» в 2021 году.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, данные средства перераспределены за счет уменьшения расходов по программе «Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта».
Данная сумма будет израсходована на финансирование деятельности структурного подразделения «Центра специальных проектов УкрИНТЭИ» и выполнение комплекса проектных, строительно-монтажных и земельных работ в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта «Президентский университет».
31 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку проекта создания «Президентского университета».
Строительство «Президентского университета» на территории государственного «Экспоцентра Украины» (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016