Кабмин нашел для «Президентского университета» 70 млн гривен

Кабинет министров перераспределил 70 млн грн на реализацию проекта «Президентский университет» в 2021 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, данные средства перераспределены за счет уменьшения расходов по программе «Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта».

Данная сумма будет израсходована на финансирование деятельности структурного подразделения «Центра специальных проектов УкрИНТЭИ» и выполнение комплекса проектных, строительно-монтажных и земельных работ в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта «Президентский университет».

31 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку проекта создания «Президентского университета».

Строительство «Президентского университета» на территории государственного «Экспоцентра Украины» (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.