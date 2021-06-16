Байден заявил Путину о поддержке территориальной целостности Украины

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтоном Украины.

«Я передал (Владимиру Путину — Ред.) нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявил Байден во время брифинга в Женеве.

Американский президент также сообщил, что в ходе встречи он высказал Путину свой взгляд на Минские договоренности.

«Он не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия (во взглядах на реализацию этих договоренностей — Ред.) были», — подчеркнул Байден.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что они обсуждали Украину и Минские соглашения.