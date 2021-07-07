Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки — головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект № 5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Лише одна сфера — будівельна галузь. Зараз всі забудовники на стіни лізуть, очікуючи запровадження ПДВ 20% при продажі квартири. Звичайно, що скасування ПДВ-пільги автоматично збільшить ціну. І це зростання вартості квадратного метру буде лягати на покупця. Зараз і без цього такі часи, коли немає черг до відділу продажу, а тепер людей стане ще менше.
А далі включається ланцюгова реакція «менше покупців — менше будують — менше українців працює на будмайданчику — а замість цього їдуть в Польщу та забирають свої сім‘ї».
Збільшення ренти на руду у 2,5 рази — це взагалі загравання з вогнем, бо в цій сфері працюють сотні тисяч українців. А разом з суміжними галузями — це мільйони робітників, які працюють на благо України.
Тому ми розуміємо, що дані фіскальні експерименти можуть знищити цілу гірничо-видобувну галузь та зробити її неконкурентною! А це означає, що слідом почне буксувати і українська металургія. До речі, одна з ключових експортних галузей для України, яка приносить мільярди доларів валютної виручки до бюджету.
Тим часом інвестори вже почали «голосувати ногами», не чекаючи, поки депутати приймуть законопроект № 5600.
Ще перед першим читанням закону компанія Лакшмі Міталла — «Арселор Міттал Кривий Ріг» — заявила, що не буде інвестувати 1 млрд дол США, через можливі ризики, які створює прийняття цього законопроекту. Бо раптом складеться така ситуація, коли ренту підвищать — і тут впаде ціна на руду. І тоді ця рента зробить їхнє підприємство металобрухтом!!!
Не слід розслаблятися і простим селянам з дачниками. Адже автори законопроекту № 5600 на чолі з депутатом Данилом Гетманцевим пропонують обкласти податками і власників землі, і тих, хто вирощує овоч та фрукти на своїх земельних ділянках.
Саме так! Навіть якщо ви нічого не вирощуєте — заплатіть 4,5 % від вартості земельної ділянки. В середньому це виходить 50 доларів або 1400 гривень на рік за гектар. А якщо вирощуєте картоплю, то, будьте ласкаві, заплатіть податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18 %.
Хлопці «зелені»! То, може вже відразу панщину повернемо?
Як там писав Кобзар «самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть...»
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