«Укравтодор» размещает еврооблигации на $700 млн под гарантии государства

Агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в четверг размещает еврооблигации на $700 млн под суверенную гарантию по ставке 6,25%, сообщил источник «Интерфакса» в банковских кругах.
По его словам, выпуск погашается четырьмя равными траншами в декабре 2026 года, июне 2027-го, декабре 2027-го и июне 2028 года.
Ранее сообщалось, что организаторами выпуска еврооблигаций «Укравтодор» назначил J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и Укрэксимбанк. Звонки с инвесторами стартовали 15 июня, начальный ориентир доходности в четверг был установлен на уровне 6,625%.
Правительство Украины в 2021 году утвердило предоставление «Укравтодору» гарантий на 20 млрд грн на займы сроком до 15 лет и перечень проектов, на реализацию которых могут привлекаться средства под эти гарантии в счет увеличения объемов строительства новых дорог и реконструкции.
В 2020 году «Укравтодор» получил госгарантии на 23,5 млрд грн. Под них на внутреннем рынке были размещены 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле, на 5,08 млрд грн — в июне и на 3,5 млрд грн — в ноябре. Помимо этого, в августе «Укравтодор» разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, в ноябре — пятилетние на 2 млрд грн. Покупателем их выступал Укрэксимбанк.
По данным «Укравтодора», сначала ставка по облигациям составляла 10,5%, затем была снижена до 9,99%.
Помимо этого, в декабре прошлого года госагентство привлекло также под госгарантии 4,25 млрд грн от трех госбанков: по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд грн от Ощадбанка.
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