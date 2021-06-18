«Укравтодор» выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разместило еврооблигации на $700 млн со ставкой 6,25%, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.
Он отметил, что впервые в Украине под госгарантии «Укравтодор» выпустил евробонды, со сроком обращения семь лет, на Лондонской фондовой бирже. По его словам, евробонды получили исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США.
«В ходе размещения „Укравтодор“ получил заявок на почти $2,4 млрд, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности», — написал Кубраков.
Организаторами выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Dragon Capital при участии «Укрэксимбанка».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016