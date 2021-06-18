Крым просит у Москвы денег для компенсации ущерба от ливней

«Власти» аннексированного Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов, сообщил в пятницу журналистам «глава» региона Сергей Аксенов.

"После того, как будет определен размер ущерба, докладываюсь лично главе государства. Будем просить, скорее всего, финансовой помощи", - сказал Аксенов, которого цитируют российские СМИ.

По словам главы Крыма, некоторые районы Керчи по-прежнему остаются подтопленными. Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду во дворах. Наиболее пострадали жилые дома, находившиеся в низинах. В настоящее время власти готовят порядок возмещения ущерба.

При этом Аксенов отметил, что из-за сильных ливней водохранилища Крыма, обмелевшие из-за засухи, пополнились. По его словам, это позволит частично решить проблему с водоснабжением региона.

Ранее стало известно, что в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города.

17 июня от непогоды сильно пострадали жители восточной части Крыма. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков.