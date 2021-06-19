Движение до аэропорта «Борисполь» ограничат из-за ремонта трассы

С 23 июня на два месяца будет ограничено движение из Киева по трассе к международному аэропорту «Борисполь» в связи с ремонтом дороги, сообщает в субботу служба аэропорта со ссылкой на «Укравтодор».

Ремонт 18-километрового участка начинается 22 июня. «С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении г. Борисполь. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева», — говорится в сообщении аэропорта в Фейсбуке.

По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться к 20 августа.

В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Поэтому, предупреждает служба аэропорта «Борисполь», «в день вылета будьте внимательны, учитывайте изменение организации дорожного движения и спланируйте выезд заранее».