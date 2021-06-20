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Дугарь соврала журналистам о том, что не встречалась в ОПУ с Ермаком: информацию подтвердили на Банковой, – СМИ

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Дугарь соврала журналистам о том, что не встречалась в ОПУ с Ермаком: информацию подтвердили на Банковой, – СМИ

Одна из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь и её адвокат обманули журналистов, заявив, что не встречались с главой Офиса Президента Андреем Ермаком в субботу. Об этом сообщает Golos.ua со ссылкой на Телеграм-канал «Objektive».

«Что интересно, за час, журналисты связывались с одним из её адвокатов Виталием Коломийцем по поводу подробностей встречи в ОПУ, тот заявил, что это не правда, и такой встречи не будет. Но, Дугарь таки пришла в Офис, от комментариев она отказалась. Спустя час посетители вышли из ОПУ и уже рассказали, что были участниками некой площадки Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод военнослужащих, где присутствовал Андрей Ермак», — говорится в публикации.

Адвокат, сопровождавший подозреваемую, Николай Ореховский сообщил, что его подзащитная участвовала в заседании, поскольку есть факты ущемления её прав: «Есть вопросы... У нас по закону, пока человек не признан виновным и приговор не вступил в законную силу, его нельзя никак ограничивать. В данном случае Яна не получила большую часть своей зарплаты», — заявил адвокат.

Вместе с тем, присутствующий на заседании советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил журналистам, что к мероприятию присоединился руководитель ОПУ Андрей Ермак — «потому что есть вопросу с судебным процессам».

«Учитывая состояние судебной системы в Украине, требуют особого внимания процессы, в которых фигурируют ветераны войны на востоке Украины. Например, не всегда в делах, затрагивающих их интересы, они имеют надлежащее представительство в судах. Поэтому логично, что государство может анализировать соответствующие дела для того, чтобы определить: соблюден ли принцип справедливости. В частности, и об этом на сегодняшней встрече говорил Андрей Ермак», — сообщил Подоляк.

Ранее ряд Телеграм-каналов связали прибытие Яны Дугарь в ОПУ с желанием властей влиять на резонансный судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет, Андрей Ермак, Яна Дугарь
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