Из Украины в 2020 году выводили иностранные инвестиции

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину за январь-сентябрь 2020 года сократились на 343 млн долларов. При этом в третьем квартале отток капитала составил 49 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в первом квартале 2020 года был зафиксирован отток на 1 549 млн долларов, за второй квартал 2020 года приток составил 1255 млн долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.