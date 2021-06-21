Три человека погибли в результате столкновения двух авто в Черкассах

В результате ДТП в Черкассах погибли три местных жителя, сообщили в полиции области.
«В Черкассах около 23:00 20 июня произошла смертельная авария. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4. В результате столкновения водителя KIA зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств извлекали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии», — сказано в сообщении на странице полиции Черкасской области в Фейсбуке в понедельник.
Также в ДТП погиб 25-летний водитель Audi A4. Отмечается, что госпитализированная 28-летняя пассажирка Audi A4, которая получила тяжелые травмы, умерла в Третьей горбольнице Черкасс.
Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.
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