Оппозиция не признает итоги парламентских выборов в Армении

Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» не признает итоги внеочередных парламентских выборов и планирует обратиться в Конституционный суд (КС) для обжалования результатов. Об этом заявил местным СМИ один из основателей предвыборного блока и лидер партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопян.

«Блок «Армения» не признает итоги выборов. Мы намерены обратиться в КС«,— сказал Акопян. Он пообещал обнародовать подробности на пресс-конференции лидеров блока 22 июня.

Напомним, партия «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92% голосов. Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» набрал 21,04% голосов.