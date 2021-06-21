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Блинкен прокомментировал новые санкции стран Запада против Минска

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Блинкен прокомментировал новые санкции стран Запада против Минска

Новые санкции Запада в отношении должностных лиц и ряда предприятий Беларуси отражают трансатлантическую приверженность поддержке демократических чаяний народа страны. Это утверждается в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Эти скоординированные решения демонстрируют неуклонную трансатлантическую приверженность поддержке демократических чаяний белорусского народа», — считает глава внешнеполитического ведомства США. Согласно изложенной им информации, Вашингтон ввел запрет на выдачу американских въездных виз, касающийся 46 официальных лиц Беларуси, занимающих ключевые посты в администрации президента Александра Лукашенко, ряде министерств и ведомств, а также дополнительные санкции в отношении еще 16 граждан и пяти организаций.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по расследованию нарушений, которые были допущены в ходе белорусских президентских выборов 2020 года, а также последовавшего за ними подавления акций протеста», — отмечает Блинкен. Как он заверяет, американские власти намерены отстаивать фундаментальные свободы народа Беларуси.

По словам Блинкена, решения о применении Великобританией, ЕС, Канадой и США новых ограничительных мер против Минска были выработаны в свете инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair и ареста белорусского блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Блинкен подтверждает, что этот арест был политически мотивированным. Кроме того, новые санкции стали ответом Запада на продолжающиеся репрессии в Беларуси.

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Ранее сегодня ЕС ввел санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Беларуси. Также свой вариант санкций обнародовали США, Канада и Великобритания.

США, Беларусь, санкции
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