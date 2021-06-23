Лидеры стран ЕС обсудят завтра на саммите отношения с Россией и Турцией

Лидеры 27 стран — членов Евросоюза обсудят на последнем перед летними каникулами плановом саммите ЕС 24-25 июня отношения с Россией и Турцией. Об этом сообщил в среду журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

«За ужином в четверг будут вопросы внешней политики. Лидеры будут обсуждать Турцию и Россию», — сказал он.

По словам дипломата, «ожидается углубленная дискуссия по России». «Мы ожидаем углубленную дискуссию по России на основании отчета, представленного главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем неделю назад. Лидеры будут высказываться по этому отчету», — пояснил он, отметив, что по итогам саммита лидеры ЕС примут заключения по России.

Что касается Турции, то, по словам источника, лидеры надеются обсудить «продолжение позитивной повестки» в отношениях с Анкарой. При этом, как подчеркнул дипломат, саммит выразит обеспокоенность ситуацией на Кипре и действиями Анкары по дальнейшему обустройству бывшего курортного района города Фамагуста — Вароши.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел 16 июня в Брюсселе пресс-конференцию, на которой представил новую стратегию ЕС в отношении России. Согласно этому документу, ЕС намерен противодействовать попыткам России вмешиваться в дела государств ЕС и соседних стран, сдерживать усиление влияния России в Европе и в мире, которое может противоречить интересам и ценностям ЕС, и одновременно вовлекать Россию в диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес: климату, борьбе с пандемией, урегулированию региональных и международных конфликтов.