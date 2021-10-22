Данилов предрекает более 1000 смертей от ковида ежедневно

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что во время пика ковид-эпидемии в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек в сутки.
Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания СНБО в пятницу.
«К большому сожалению, то, что я сейчас вам буду говорить, будет неприятным, но количество людей, которые будут погибать от ковида, может перевалить за 1000 человек. Проблема именно в вакцинации», — отметил он.
Данилов отметил, что министр здравоохранения Виктор Ляшко должен до Нового года ( осталось 70 дней) выполнить программу вакцинации, а для этого необходимо увеличить суточное количество вакцинированных. В частности, по его мнению, ежедневно нужно делать до 400 тысяч прививок.
«Если мы не будем с вами 350-400 тысяч человек ежесуточно вакцинировать, то у нас будут очень-очень сложные времена. Не хочет никого пугать, но это наша общая задача», — заявил он.
СНБО также рекомендовал с понедельника всем высшим учебным заведениям и школам уйти на каникулы, исключения будут для детей 1-4 классов. Решение будет принимать Кабмин и соответствующие органы.
Как сообщалось, 21 октября было вакцинировано рекордное число украинцев — почти 270 тыс., однако был установлен также антирекорд умерших — 614 человек.
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Ранее сегодня главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом — только за минувшие сутки было зафиксировано почти 24 тыс. новых инфицированных, в то же время пик заболеваемости ожидается позже.
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