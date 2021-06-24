Минэкологии предупредило об угрозе превращения части украинских земель в пустыню

Через 30 — 40 лет Украину ожидает опустынивание из-за изменений климата. Об этом сообщает министерство экологии на своем сайте.

«По данным ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране угрожает опустынивание больших территорий», — говорится в сообщении.

В министерстве указали, что распаханность земель в Украине одна из самых больших в мире — более 54% территорий. Это приводит к развитию процессов деградации земель. При этом 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвержены водной эрозии, более 6 млн га — ветровой эрозии, а до 20 млн га страдают от пыльных бурь.

Ведомство утвердило план действий для борьбы с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, а также организовало координационный совет для решения этих вопросов.