Минэкологии предупредило об угрозе превращения части украинских земель в пустыню

Через 30 — 40 лет Украину ожидает опустынивание из-за изменений климата. Об этом сообщает министерство экологии на своем сайте.
«По данным ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране угрожает опустынивание больших территорий», — говорится в сообщении.
В министерстве указали, что распаханность земель в Украине одна из самых больших в мире — более 54% территорий. Это приводит к развитию процессов деградации земель. При этом 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвержены водной эрозии, более 6 млн га — ветровой эрозии, а до 20 млн га страдают от пыльных бурь.
Ведомство утвердило план действий для борьбы с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, а также организовало координационный совет для решения этих вопросов.
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