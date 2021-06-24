Китай инвестировал в страны инициативы «Один пояс - один путь» уже более $130 млрд

Объем прямых инвестиций китайских компаний в экономики стран-участниц инициативы «Один пояс — один путь» за восемь лет превысил $130 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на видеоконференции, посвященной сотрудничеству в рамках инициативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«За последние восемь лет инициатива „Один пояс — один путь“ превратилась из наброска в реальность, обеспечила огромные возможности и бонусы странам по всему миру», — приводит его слова в четверг сайт МИД КНР.
«Совокупный товарооборот Китая со странами-участницами инициативы „Один пояс — один путь“ превысил $9,2 трлн. Прямые инвестиции китайских компаний в страны проекта „Один пояс — один путь“ превысили $130 млрд», — указал Ван И.
Он также отметил, что за восемь лет инициатива продемонстрировала высокую жизнеспособность и достигла положительных результатов.
Ван И также отметил, что, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в 2020 году товарооборот между Китаем и странами инициативы «Один пояс — один путь» достиг рекордных $1,35 трлн, что оказало положительное влияние на борьбу с последствиями пандемии, стабилизацию экономики и защиту благосостояния населения.
Инициатива «Один пояс — один путь» — концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.
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