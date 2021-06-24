В Таиланде более 100 человек умерли после прививки от коронавируса

По меньшей мере 103 человека умерли в Таиланде после вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун, сообщает ТАСС.

По его словам, «103 смерти наступили после получения вакцины против коронавируса». «Пока лишь 42 смерти были изучены группами экспертов, 20 из них оказались не связанными с вакцинацией, но наступили из-за других заболеваний, — продолжил Нопакун. — Четыре случая являются неопределенными, это означает, что выяснить связана ли смерть с вакциной невозможно, по 18 смертям ожидается дополнительная информация». «Оставшийся 61 случай исследуется, либо ожидаются результаты вскрытия», — добавил он.

Массовая вакцинация 69,6-миллионного населения страны, до начала которой прививались люди из групп риска, началась 7 июня препаратами AstraZeneca и Sinovac. С начала вакцинации 28 февраля текущего года по 23 июня было использовано более 8,4 млн доз вакцин.