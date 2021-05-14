Украина проверит 61 украинца, против которого США ввели санкции

Сейчас Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 61 украинца. Украина обратилась к властям США о предоставлении информации о каждом подсанкционном гражданине.
Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«На сегодняшний день нам доподлинно известно о 61 гражданине Украины, против которых Соединенные Штаты ввели санкции», — сказал Данилов.
Секретарь Совбеза рассказал, что Украина обратится к властям США для предоставления информации относительно каждого гражданина Украины, в отношении которого были введены санкции. И после получения документов и их обработки решение о санкциях в отношении этих граждан может быть принято и на территории Украины.
«Если наши правоохранительные органы сочтут необходимым внедрять определенные процедурные моменты...если будет принято решение о введении санкций в поддержку наших партнеров, после получения этих документов, после обработки этих документов, мы это будем делать на территории нашей страны», — сказал Данилов.
Также Украина обратится к европейским партнерам для получения информации о подсанкционных гражданах Украины.
«После получения информации мы по каждому гражданину будем принимать отдельное решение», — добавил Данилов.
Напомним, после сегодняшнего заседания СНБО президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами. Также санкции были наложены на 557 так называемых воров в законе. Как отметил глава государства, часть этих людей сейчас находятся за пределами Украины.
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