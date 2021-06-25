Румыния лидирует в ЕС по числу ДТП со смертельным исходом

Самое большое количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом среди стран-участниц Евросоюза произошло в 2019 году в Румынии. Об этом сообщило в пятницу национальное радио со ссылкой на Европейское статистическое агентство (Евростат).
Согласно приведенным данным, самое низкое количество смертельных ДТП в 2019 году зарегистрировано в Швеции (22 на 1 млн жителей), а самое высокое — в Румынии (96 на 1 млн жителей). Этот показатель составляет в Нидерландах и Дании — 34, в Германии и Испании — 37, в Польше — 77, в Болгарии — 90.
В среднем в ЕС количество смертей на дорогах составило в 2019 году 51 на 1 млн жителей.
Всего в результате ДТП в странах ЕС в 2019 году погибли 22 756 человек (44% водители и пассажиры, 20% пешеходы, 16% — мотоциклисты, 9% велосипедисты).
За последние 10 лет была отмечена тенденция к снижению количества жителей стран ЕС, погибающих в дорожных инцидентах. По сравнению с 2009 годом их количество уменьшилось более чем на 10 тыс. (с почти 33 тыс. в 2009 году до менее 23 тыс. в 2019 году).
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