Румыния начинает председательствовать в ЕС

Румыния во вторник, 1 января, начинает председательствовать в Совете Европейского Союза. Страна будет возглавлять ЕС в течение шести месяцев.
Отметим, что в конце декабря председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил сомнения в способностях румынского правительства успешно председательствовать в Евросоюзе.
«С технической точки зрения Румыния хорошо подготовлена к будущему председательству в ЕС. Однако, думаю, что правительство Румынии не до конца осознало, что значит председательствовать в Евросоюзе в течение шести месяцев. В этой роли остро необходима готовность слышать других и способность оставлять собственные желания позади. По этому поводу у меня есть некоторые сомнения», — отметил Юнкер.
По его словам, внутриполитическая ситуация в самой Румынии не вселяет уверенность в том, что там существует единство, как того требует европейское сообщество.
В то же время румынский президент Клаус Йоханнис заявил, что Румыния сделает все возможное, чтобы с честью справиться с миссией председательства в ЕС.
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