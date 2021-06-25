Украина получит $350 млн от Всемирного банка

Кабинет министров Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
По его словам, данные средства также помогут реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.
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