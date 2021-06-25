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В Киеве вчера зафиксировали сразу четыре температурных рекорда

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В Киеве вчера зафиксировали сразу четыре температурных рекорда

В четверг, 24 июня, в Киеве было зафиксировано четыре температурных рекорда, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

«Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,5°, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3°, а для июня в целом на 0,5°. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года», — указывается в сообщении.

Минимальная температура воздуха 24 июня в Киеве не опустилась ниже 22,2°, что на 1,5° теплее предыдущего рекорда, установленного в 1964 году.

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Среднесуточная температура в четверг составила 28,1°, что на 1,6° выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

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