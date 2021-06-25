Над Львовом пронеслась буря: улицы затоплены, электротранспорт не работает

Над Львовом прошла буря с ливнем и шквальным ветром, в городе временно не работает электротранспорт.
Около 16:40 в городе начался сильный ливень, а потом поднялся сильный ветер. Ветер валил деревья, в частности, пострадали припаркованные автомобили.
Как сообщает «Горячая линия города Львова», в связи со сложными погодными условиями временно отключено питание сети, снабжающей электричеством маршруты трамваев и троллейбусов.
Пользователи в Facebook сообщают об упавших деревьях, оборванных линиях электропередач. Пока нет сообщений о пострадавших.
Кроме того, местные СМИ сообщают, что ураган повалил деревья вблизи парка Франко, а возле церкви Святого Юра дерево упало на несколько автомобилей. Деревья упали и на проезжую часть на улице Героев УПА.
Также львовяне сообщают о том, что в результате ливня затопило часть улицы Сахарова ближе к ее пересечению с улицей Коперника.
В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что в результате шквального ветра упали 55 деревьев, зафиксировали 6 обрывов электросети, упали 5 электрических опор. Также есть случаи подтопления домов.
Власти города просят жителей Львова по возможности оставаться дома.
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