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СМИ узнали о планах США и Германии помочь Украине из-за «Северного потока -2»

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СМИ узнали о планах США и Германии помочь Украине из-за «Северного потока -2»

США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики после того, как будет завершено строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Стороны рассчитывают достичь договоренностей по этому вопросу до визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, который запланирован на июль, сообщает агентство. Собеседники полагают, что цель соглашения — поддержать инфраструктуру Украины и найти способ компенсировать Киеву финансовые потери за транзитные сборы, которых он лишится, если российский газ пойдет в обход Украины.

Среди возможностей, которые обсудили Берлин и Вашингтон — инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций, а также план по наращиванию поставок газа из страны, пишет Bloomberg. Германия также дала понять, что готова начать с Россией переговоры о продлении транзита газа на Украину.

Как пишет агентство, стороны также обсудили идею, которая заключается в создании механизма, который остановит поставки газа через «Северный поток — 2», если Россия попытается оказывать давление на Украину. При этом Bloomberg указывает, что власти ФРГ выступают против, поскольку не хотят использовать трубопровод в качестве «политического оружия», а в Соединенных Штатах в свою очередь не считают, что это технически возможно. Вместо этого, по данным агентства, Вашингтон изучает возможность введения санкций против Москвы, если российские власти сократят поставки газа в Украину.

Источники Bloomberg сообщают, что администрация президента США Джо Байдена, которая изначально полагала, что сможет остановить строительство «Северного потока — 2», в последние недели изменила тактику: вместо этого власти США намерены сотрудничать с Германией и другими союзниками, чтобы «уменьшить воздействие трубопровода».

По данным агентства, этот вопрос обсуждают сотрудники американского Госдепартамента и МИД ФРГ, в переговорах «активно участвуют» советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и помощник Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер.

США ранее не раз говорили, что газопровод представляет угрозу энергетической безопасности Украине, президент Джо Байден называл его «плохой сделкой для Европы». Соединенные Штаты ввели против «Северного потока-2» два пакета санкций. В то же время Вашингтон не стали вводить ограничения в отношении компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG. Позже Байден заявил, что строительство трубопровода «почти завершено» и применение новых мер было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой.

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Президент Украины Владимир Зеленский выражал опасение, что после запуска трубопровода Россия не станет продлевать с Украиной контракт на транзит газа. Он назвал трубопровод «флеш-роялем» на руках у России и предположил, что Москва будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса. По словам президента, если «Северный поток-2» «отключит» Украину от поставок газа, наша страна лишится около $3млрд в год, что сделает невозможным финансирование армии.

США, ФРГ, Северный поток-2
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