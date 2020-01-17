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В МИД РФ уже разочарованы новой властью в Украине

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В МИД РФ уже разочарованы новой властью в Украине

Новое руководство Украины пока не спешит с реализацией обещаний по прекращению конфликта на Донбассе. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ответы на вопросы, не прозвучавшие на пресс-конференции, размещены в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Смена власти в Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной».

Как считают в МИД РФ, объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, пока не привело к полному прекращению огня, а проект поправок в Конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную Раду, «на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти».

В то же время в МИД РФ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, сумел добиться выполнения решений «нормандских саммитов» 2015-2016 годов по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации «формулы Штайнмайера», что позволило провести 9 декабря в Париже саммит «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция). «Его главным итогом стало единодушное подтверждение безальтернативности минских соглашений как основы решения кризиса на Украине, — полагают в российском в министерстве. — Лидеры „четверки“ дали четкие рекомендации контактной группе по конкретным направлениям урегулирования. Первые шаги уже сделаны. Верховная рада продлила до 31 декабря 2020 года закон об особом статусе Донбасса, а 29 декабря 2019 года состоялся обмен части удерживаемых лиц».

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«Вчера, 16 января, в Минске прошло первое в наступившем году заседание контактной группы. Надеемся, что ее участники продолжат конструктивную работу по поиску компромиссных вариантов решений имеющихся проблем», — резюмировали в МИД РФ.

МИД РФ, Донбасс, отношения с Россией
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