Глава британского Минздрава ушел в отставку из-за скандала с любовницей

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после публикации фотографий, на которой он заснят целующимся с любовницей. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.
25 июня британский таблоид Sun опубликовал снимок, на котором Хэнкок целуется со своей подругой со времен учебы в Оксфорде Джиной Коладанджело. Судя по фотографии, пара была заснята в офисе Министерства здравоохранения.
И у Хэнкока, и у Коладанджело есть семьи и дети. Однако британскую общественность возмутил не факт внебрачных отношений, а то, что министр целовался с любовницей в разгар антикоронавирусных ограничений в этом году. Также скандальности ситуации добавил и тот факт, что Хэнкок нанял Коладанджело в качестве личного помощника на общественных началах, а позже назначил ее в состав совета Минздрава.
«Скандал — это не только вопрос морали и нравственности. В течение пандемии Хэнкок многократно говорил, что граждане королевства должны соблюдать социальную дистанцию, особенно в публичных пространствах», — отмечает издание.
Сам Хэнкок в прошении о своей отставке, направленном премьер-министру Борису Джонсону, заявил, что не хотел бы, чтобы его личная жизнь сейчас отвлекала от главной задачи страны — выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
«Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми», — написал глава Минздрава.
Позднее канцелярия британского премьера сообщила, что на место Хэнкока будет назначен бывший министр финансов и экс-глава МВД Саджид Джавид.
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